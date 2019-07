Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped nicht versichert

Berlingerode (ots)

Am Sonntagabend stoppten Polizisten in der Hauptstraße einen 21-jährigen Mopedfahrer. An seinem Zweirad war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016 angebracht. Das Moped musste stehenbleiben. Gegen den jungen Mann wurde Anzeige erstattet.

