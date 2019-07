Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehr löscht brennendes Klimagerät

Großengottern (ots)

Ca. 20000 Euro Schaden richtete ein brennendes Klimagerät in einem Wirtschaftsraum im Wertinger Weg an. Am Sonntag, kurz nach 11 Uhr, war das Gerät in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell gelöscht und so eine Ausbreitung auf das gesamte Einfamilienhaus verhindert. Personen wurden nicht verletzt.

