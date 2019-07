Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Garageneinbruch, das Diebesgut gefunden

Bad Frankenhausen (ots)

Am Sonntag meldete die Schwester eines Garagenbesitzers in der Stiftstraße den Einbruch in dessen Garage. Zwei Mopeds und ein Fahrrad wurden gestohlen. Während der Spurensicherung am Tatort entdeckten die Polizisten unweit der aufgebrochenen Garage, eine weitere offene Garage. In dieser befanden sich die gestohlenen Fahrzeuge und weiteres Diebesgut, darunter noch ein Moped. Das Kennzeichen eines gestohlenen Mopeds aus der Garage, war an dem Moped angebracht, welches Einbrecher am Sonntagmittag in Göllingen nutzten. (siehe extra Pressemeldung) Die Ermittlungen hierzu dauern an.

