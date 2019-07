Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Hubschrauber im Einsatz

Göllingen (ots)

Fährtenhund und Polizeihubschrauber waren am Sonntagmittag in Göllingen im Einsatz. Polizisten hatten auf einem ehemaligen Firmengelände Am Schacht, nach dem Hinweis eines Sicherheitsdienstes, einen jungen Mann festgenommen, der gewaltsam auf das Gelände eingedrungen war. Da man am Tatort ein Moped und zwei Sturzhelme fand, vermuteten die Polizisten einen weiteren Einbrecher. Sie veranlassten die Suche am Boden und von der Luft aus. Mit Erfolg, ein weiterer Täter wurde gestellt. Der 36-Jährige hatte sich in einer Buschgruppe versteckt. Was die Männer auf dem Gelände gesucht haben, ist noch unklar. Einbruchswerkzeug hatten sie dabei. Außerdem stellte sich heraus, dass das genutzte Moped am 22. Juli in Bad Frankenhausen gestohlen wurde. Das angebrachte Versicherungskennzeichen stammte aus einem Garageneinbruch in Bad Frankenhausen, der noch am Sonntag zur Anzeige gebracht wurde. Der zuerst festgenommene 26-jährige Mann fuhr das gestohlene Moped ohne Führerschein nach Göllingen, außerdem stand er unter Drogeneinfluss. Gegen den 36-Jährigen bestand ein Haftbefehl. Den konnte er nach Zahlung einer Geldstrafe abwenden. Die Ermittlungen dauern an.

