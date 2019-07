Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nachtlager bei der Polizei

Mühlhausen (ots)

Die Nacht zum Montag musste ein 50-jähriger Mühlhäuser verbringen. Er hatte sich am Sonntagabend geweigert, die Spielothek in der Sondershäuser Landstraße zu verlassen. Als die hinzugerufenen Polizisten dem angetrunkenen Mann, ein Test ergab 1,6 Promille, einen Platzverweis erteilten, kam er diesem nicht nach. Ein Bett in der Zelle war die Folge. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell