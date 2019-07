Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Einbruchsversuche gescheitert

Mühlhausen (ots)

Unbekannte öffneten in der zurückliegenden Nacht, kurz vor 1, gewaltsam die Eingangstür einer Fleischereifiliale in der Hollenbacher Landstraße. Ein Sicherheitsdienst entdeckte die Beschädigung und verständigte die Polizei. Erst in der Nacht zum Sonntag hatten Unbekannte dieselbe Tür neben dem Supermarkt beschädigt. Noch ist unklar, ob etwas gestohlen wurde. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

