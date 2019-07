Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Den Diebstahl eines Mopeds S51 wurde der Polizei am 27.07.2019 angezeigt. Entwendet wurde das Moped am 26.07.2019, 20:30 Uhr bis 27.07.2019, 15:00 Uhr in Lenterode. Das mittels Lenkerschloss und Kette zwischen Reifen und Feder gesicherte Fahrzeug, hat einen Wert von ca. 2.000.- Euro. Die Farbe des Mopeds ist gelb.

Hinweise an die PI Eichsfeld: Tef.: 03606/6510

