Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Am 28.07.2019, 02:00 Uhr ereignete sich auf der K 101 bei Reinholterode ein Verkehrsunfall mit enormen Sachschaden. Der Fahrer eines Pkw Audi A4 befuhr die K 101 aus Reinholterode kommend in Richtung Bodenrode. Unmittelbar am Ausgang einer Rechtskurve stand ein Reh auf der Fahrbahn. Der Fahrer des Audi wich nach links aus, dabei kam er ins rutschen, traf einen Leitpfosten und einen Baum. In weiterer Folge durchquerte er einen Straßengraben , überschlug sich und kam schlussendlich auf den Rädern auf einem Feldweg zum stehen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, schaden ca. 30.000.- Euro. Mit dem Reh gab es augenscheinlich keinen Schaden.

Am 27.07.2019, gegen 10:00 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Fiat Ducato die Lisztstraße in Leinefelde in Richtung Kreisel. Im Einmündungsbereich des Kreisverkehrs übersah sie den von links auf der Birkunger Straße herannahenden Fahrer eines E-Bike. Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Der Radfahrer zog sich hierbei Verletzungen am rechten Knöchel zu. Am Kraftfahrzeug entstand nur geringer Schaden, während am E-Bike, welches erst soeben gekauft worden war und 1 km Tachostand aufwies, Schaden in Höhe von 1.000.- Euro entstand.

