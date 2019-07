LPI-NDH: Drogenvortest positiv

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Am 26.07.2019 gegen 11:45 Uhr befuhr eine 32 jährige VW-Caddy Fahrerin die Kreisstraße von Niederspier in Richtung Otterstedt. Nach einer Rechtskurve kam die Fahrerin aufgrund einer Unachtsamkeit auf den unbefestigten Fahrbahnrand, lenkte gegen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der weiteren Folge kommt sie nach links von der Fahrbahn ab und bleibt im Straßengraben an einem Erdwall stehen. Dabei wird sie leicht verletzt und am Fahrzeug entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme verlief ein Drogenschnelltest positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

