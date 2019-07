Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwein flüchtet

Großfurra-Kleinfurra (ots)

Am 26.07.19 gegen 04:30 Uhr befuhr ein Skoda-Fahrer die L 1034 von Großfurra in Richtung Kleinfurra, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß, so dass ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro entstand. Das Schwein flüchtet von der Unfallstelle.

