Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand Getreidefeld update

Ellrich (ots)

Noch ist sind die Kameraden der Feuerwehr am Brandort mit den letzten Löscharbeiten beschäftigt. Der Polizeihubschrauber ist nach wie vor im Einsatz um dort zu löschen, wo die Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht gefahrenlos herankommen. Die Absperrmaßnahmen seitens der Polizei wurden aufgehoben. Für weitere Rückfragen in der Nacht wenden Sie sich bitte an die Landeseinsatzzentrale in Erfurt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell