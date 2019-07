Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Getreidefeld in Flammen, Großeinsatz der Feuerwehren

Ellrich (ots)

Seit dem Nachmittag kämpfen 150 Feuerwehrleute, darunter 53 Kameraden aus Niedersachsen, gegen einen Flächenbrand bei Ellrich. Am Nachmittag stiegen riesige Rauchsäulen von dem abgeernteten Getreidefeld auf. Ungünstige Windverhältnisse ließen die Flammen in Richtung Ortslage Ellrich ausbreiten. Dank des schnellen Handelns der Feuerwehrkräfte konnte das Feuer in Richtung Ellrich eingedämmt werden. Nicht verhindert werden konnte das Übergreifen der Flammen auf ein Waldstück. Zur Unterstützung der Löscharbeiten kam der Polizeihubschrauber zum Einsatz, dieser dauert immer noch an. Der Brandort wurde weiträumig durch Polizeikräfte abgesperrt, die Sperrungen sind noch aktiv. Insgesamt brennen 150 Hektar Feld. Evakuierungen waren nicht notwendig. Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine verletzten Menschen. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Landwirtschaftliche Arbeiten gab es am Freitag nicht. Die Löscharbeiten dauern an.

