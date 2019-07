Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußball und Konzert in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am Samstag findet das erste Punktspiel des FSV Wacker 90 Nordhausen gegen die BSG Chemie Leipzig im Albert-Kunz-Sportpark statt. Auf Grund eines enormen Zuschauerzuspruchs, auch von Seiten der Leipziger Fans und einer Musikveranstaltung am Abend im Gehege, wird es im Stadtgebiet Nordhausen zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Ortskundige Fußballfans und Gäste des Konzertes am Abend werden gebeten, die Parkplätze in der Innenstadt zu nutzen oder ihre Autos zu Hause zu lassen. Die Polizei Nordhausen wird an Verkehrsschwerpunkten präsent sein und wenn erforderlich, verkehrsregulierend tätig. Der Verkehrsfunk wird fortlaufend aktualisiert. Um Ausschreitungen vor, während und nach dem Fußballspiel zu verhindern, wird die Nordthüringer Polizei von Polizisten der Thüringer Bereitschaftspolizei unterstützt. Die Polizei wünscht allen Fußballfans ein friedliches und faires erstes Punktspiel der Saison.

