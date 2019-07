Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl Zigarettenautomat misslungen

Abtsbessingen (ots)

Das Vorhaben, einen Zigarettenautomaten zu klauen, ist in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in Billeben kläglich gescheitert. Der oder die Unbekannten hatten am Automaten in der Hauptstraße ein Stahlseil befestigt, um ihn aus der Befestigung an der Hauswand zu reißen. Das Seil hielt der Belastung aber nicht stand und ist gerissen. Der oder die Täter verschwanden ohne Beute. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu möglichen Fahrzeugen im Bereich der Hauptstraße, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell