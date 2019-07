Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autospiegel beschädigt

Sondershausen (ots)

Den Außenspiegel der Beifahrerseite eines geparkten Mercedes beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Freitag in der Güntherstraße. Das Auto war längs am Straßenrand in Richtung Busbahnhof geparkt. Vermutlich wurde der Spiegel abgetreten. Zur Höhe des entstandenen Schadens kann noch nichts gesagt werden.

