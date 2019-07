Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrer unter Drogen, Flucht vor Polizei gescheitert

Mühlhausen (ots)

Als Polizisten in der Nacht zum Freitag einen Radfahrer an der Burg kontrollierten wollten, hielt dieser nicht an, sondern flüchtete. Die Polizisten hatten eine langen Atem und folgten dem 18-Jährigen, bis sie ihn in der Wagenstädter Straße stoppen konnten. Warum der Jugendliche flüchtete, war schnell klar. Er hatte Cannabis in seiner Unterwäsche versteckt und Drogen konsumiert. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

