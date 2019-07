Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rollerfahrer berauscht, Betäubungsmittel sichergestellt

Nordhausen (ots)

Polizisten kontrollierten am Donnerstag, gegen 19.20 Uhr, in der Langen Straße einen 25-jährigen Rollerfahrer. Ein Drogentest bei dem Mann verlief positiv. Dem nicht genug. In seinen Hosentaschen fanden die Beamten auch noch Betäubungsmittel, die sie sicherstellten. Gegen den Nordhäuser wurde Anzeige erstattet, er musste Blut abgeben und seinen Roller stehen lassen.

