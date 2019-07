Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hausfassade beschädigt, Autofahrer flüchtet

Bad Frankenhausen (ots)

Die Polizei in Artern sucht Zeugen zu einer Unfallflucht in Bad Frankenhausen. In der Riedgasse beschädigte am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 19.20 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Fassade eines Wohnhauses. Wer hat in der Riedgasse ein größeres Fahrzeug, vermutlich Lkw, am Nachmittag beobachtet, welches rückwärts gefahren ist oder gewendet hat? Wer hat möglicherweise den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter 034466/3610 oder in Sondershausen unter 03632/6610 entgegen.

