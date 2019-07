Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eingangstür beschädigt

Sondershausen (ots)

Unbekannte hinterließen in der Nacht zum Freitag in der Albert-Kuntz-Straße einen Schaden von ca. 250 Euro. Kurz nach Mitternacht gerieten mehrere Jugendliche vor einem Mehrfamilienhaus in Streit. Hierbei ging die Scheibe kaputt. Polizisten fanden noch Blutspuren an der Glasscheibe der Tür, die Jugendlichen waren bereits in Richtung Supermarkt verschwunden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell