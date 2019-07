Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flächenbrand, Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Kirchengel (ots)

Ca. 10 Quadratmeter Ödland brannten am Donnerstagabend gegen 23 Uhr Am Sportplatz. Anwohner hatten die Flammen entdeckt und bereits selbst mit einem Feuerlöscher das Feuer bekämpft. Zur Sicherheit verständigten sie noch die Feuerwehr, die ebenfalls zum Einsatz kam. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes 17 Hektar großes Getreidefeld wurde so verhindert. Am Brandort konnten Spuren gesichert werden, die darauf schließen lassen, dass jemand vorsätzlich das Feuer gelegt hat. Die Ermittlungen dauern an.

