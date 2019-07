Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Staubsauger in Flammen, Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Sondershausen (ots)

Der defekte Akku eines Staubsaugers brannte am frühen Donnerstagabend in einer Wohnung in der Jechastraße. Als die Bewohner gegen 18.20 Uhr in ihre Wohnung zurückkehrten, brannte bereits der gesamte Staubsauger und das Wohnzimmer war völlig verqualmt. Durch das schnelle Löschen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die komplette Wohnung verhindert werden. Beide Bewohner, 61 Jahre alt, mussten vorsorglich ins Krankenhaus, konnten dieses aber noch am Abend verlassen. Der Schaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt.

