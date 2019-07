Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Strohpresse in Flammen

Bad Langensalza (ots)

Auf einem Feld zwischen Wiegleben und Henningsleben brannte am Donnerstagabend eine Strohpresse. Bei Eintreffen der Polizisten waren die Kameraden der Feuerwehr bereits vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt. So konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Feld verhindert werden. Dem Nutzer war zuvor das Übergreifen der Flammen auf den Schlepper gelungen, in dem er die brennende Presse vom Schlepper abkoppeln konnte. Vermutlich löste ein technischer Defekt das Feuer an der neuen Strohpresse aus. Der Schaden wird auf ca. 45000 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt.

