Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer flüchtet nach Unfall, zwei Menschen verletzt

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 11.50 Uhr, kam es in der Halleschen Straße zu einem Unfall, bei dem ein Mopedfahrer sowie sein Sozius leicht verletzt wurden. Der Unfallverursacher, ein Pkw, setzte seine Fahrt fort. Auf Höhe der Hausnummer 53 beabsichtigte der Fahrer des unbekannten Pkw die Fahrspur zu wechseln. Hierbei touchierte er das Moped. Der Fahrer und Sozius stürzten. Sie kamen ins Krankenhaus. Bei dem flüchtigen Auto handelt es sich um einen blauen Pkw, möglicherweise Kia. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter 03631/960 entgegen.

