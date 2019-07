Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diesel und Werkzeug gestohlen

Ellrich (ots)

Von einem Firmengelände in der Pontelstraße wurden in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ca. 1000 Liter Diesel gestohlen. Außerdem nahmen der oder die Diebe Werkzeuge im Wert von mindestens 2000 Euro mit. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem sind im Bereich Pontelstraße verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell