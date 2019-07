Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Böschungsbrand durch Funkenflug

Mühlhausen (ots)

Ca. 1000 Euro Schaden richtete ein Feuer am Mittwochnachmittag in der Windeberger Landstraße an. Funkenflug bei einem defekten Isolator verursachte einen Böschungsbrand, den die Feuerwehr schnell unter Kontrolle hatte.

