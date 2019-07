Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Automatenaufbruch gestört

Artern (ots)

Vom Lärm aufgeschreckt, schaute ein Anwohner in der Nacht zum Donnerstag aus dem Fenster und beobachtete zwei Männer am Zigarettenautomaten in der Talstraße. Er vermutete einen Automatenaufbruch und sollte Recht behalten. Die alarmierten Polizisten stellten wenig später einen Aufbruchsschaden fest. Laut Zeugenaussagen hatten die Männer Fahrräder und einen weißen Hund dabei. Bereits auf der Anfahrt zur Talstraße stießen die Polizisten auf einen polizeibekannten 55-jährigen Mann aus dem Kyffhäuserkreis, der ein Fahrrad dabei hatte. Ob er am Aufbruch beteiligt war, ist noch unklar. Der zweite Mann mit dem weißen Hund verschwand mit seinem Rad und Kinderanhänger, als die Polizisten am Automaten eintrafen. Die Absuche blieb bislang erfolglos. Am Automaten konnten zahlreiche Spuren gesichert werden. Da der Automat selbst nicht geöffnet wurde, erlangten die Unbekannten auch keine Zigaretten. Es blieb bei einem Sachschaden. Wer Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 oder in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden. Ein Fahrradanhänger zum Transport von Kindern war besonders markant bei dem zweiten Täter.

