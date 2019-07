Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Gegenverkehr kollidiert

Bad Frankenhausen (ots)

Gegen 12.20 Uhr ereignete sich auf der B 85 zwischen Bad Frankenhausen und Rathsfeld ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW Jetta befuhr die B 85 in Richtung Bad Frankenhausen. In einer Rechtskurve geriet der Mann nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Sattelzug. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Der Jetta musste abgeschleppt werden. Derzeit kommt es immer noch zu Behinderungen an der Unfallstelle.

