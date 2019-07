Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gartenlaube

Sondershausen (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zum Mittwoch in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage Hasenholz ein. Aus der Laube nahmen der oder die Einbrecher einen Akkuschrauber und Getränke mit. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell