Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw Fahrer nach Unfall eingeklemmt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Bernterode (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Mittag auf der Landstraße zwischen Breitenworbis und Bernterode. Unterhalb der Autobahnbrücke kollidierten zwei Lkw. Ein Fahrer wurde dabei in seinem Fahrerhaus eingeklemmt. Er konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Der Fahrer im anderen Lkw erlitt Schnittverletzungen und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Dessen Beifahrer blieb unverletzt. Zur Unfallursache sind gegenwärtig noch keine Aussagen möglich. Ein Sachverständiger wird in die Unfallermittlungen hinzugezogen. Derzeit ist die Unfallstelle noch voll gesperrt.

