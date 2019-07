Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Teures Foto

Sondershausen (ots)

Eigentlich wollte die junge Frau am Dienstagabend nur ein Foto für ihren Freund machen. Doch das könnte jetzt richtig teuer werden. Die 22-Jährige kletterte hierfür nämlich auf ein Brückengeländer über der B 4 bei Sondershausen und setzte sich auf den Geländerrand. Ein Autofahrer sah die Frau und meldete sich besorgt bei der Polizei. Er vermutete, dass sich die junge Frau umbringen will. Rettungskräfte fuhren sofort zur Brücke. Dort wurde die Frau nicht mehr angetroffen. Die war zwischenzeitlich mit dem Fahrrad unterwegs. Polizisten entdeckten sie in der Hammatalstraße, wo sie den Beamten den Vorfall schilderte. Einen Selbstmordgedanken konnten die Polizisten eindeutig ausschließen. Nun muss geklärt werden, inwieweit die Frau für die Einsatzkosten aufkommen muss.

