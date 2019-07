Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht vor Polizei gescheitert, die Polizei sucht Zeugen

Bad Frankenhausen (ots)

In Rottleben sollte am Dienstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, ein Autofahrer in seinem Renault Twingo angehalten werden, da der Fahrer das Handy am Ohr hatte. Doch anstatt anzuhalten, fuhr der Mann einfach weiter. Die Polizisten folgten dem Twingo bis in die Ortslage Bad Frankenhausen, wo sie das Auto auf Höhe des Krankenhauses in der Zinkestraße stoppen konnten. Bei der Kontrolle des 42-Jährigen stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt und unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen den Mann erstatten die Polizisten aber nicht nur diesbezüglich Anzeige, sondern auch wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs. Bei seinem Fluchtversuch über die Landstraße von Rottleben nach Bad Frankenhausen ignorierte er nicht nur die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h, sondern überfuhr mehrfach die Sperrlinie, überholte mehrere Autos hintereinander. Die Polizei sucht nun die Autofahrer, die vom Twingo zwischen 10.30 und 10.45 Uhr überholt worden sind und Aussagen zur Fahrweise des Mannes machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

