Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrräder aus Kellern gestohlen

Nordhausen (ots)

Erst am Dienstag musste die Nordthüringer Polizei über mehrere Fahrraddiebstähle im Landkreis Nordhausen berichten. Zwei weitere Diebstähle kommen nun hinzu. Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schmalingstraße in Ellrich kam ein Rad abhanden. Aus einem Keller in der Graf-von-Stauffenberg-Straße wurde nicht nur ein Fahrrad gestohlen. Hier ließen die Diebe auch mehrere DVDs und einen Reisekoffer mitgehen. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

