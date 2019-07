Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brennender Topf in Küche

Sollstedt (ots)

Ein Topf auf dem Herd fing Feuer und verursachte am Dienstag gegen 10.55 Uhr einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Ernst-Thälmann-Straße. Die Flammen beschädigten die Dunstabzugshaube und zogen auch den Fußboden in der Küche und die Wände in Mitleidenschaft. Verletzte gab es nicht. Alle Anwohner konnten unversehrt das Mehrfamilienhaus verlassen. Die Feuerwehr lüftete das Treppenhaus. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell