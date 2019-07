Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Fahrräder erbeutet

Nordhausen (ots)

Fahrräder und Zubehör waren das Ziel von Einbrechern in der Nacht von Montag zu Dienstag in Ellrich und in der Johannes-Thal-Straße. In Ellrich drang man gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der AWG Siedlung, Einheit ein. Zwei schwarze Mountainbikes der Marke Giant nahmen der oder die Täter mit. In der Johannes-Thal-Straße waren zwei Kellerverschläge betroffen. Gestohlen wurden ein Mountainbike Bliss in Silber sowie ein rotes Herrenrennrad, Fahrradzubehör und Werkzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

