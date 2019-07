Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tierische Überraschung im Gartenteich

Nordhausen (ots)

Eine Schlange im Gartenteich und dann auch noch exotisch? Da staunte der Hausbesitzer am Montagnachmittag in Nordhausen nicht schlecht, als er das Tier im Teich entdeckte. Polizei und Feuerwehr rückten an. Sie gaben schnell Entwarnung. Eine einheimische Ringelnatter hatte sich in das Wasser verirrt. Das Tier wurde eingefangen und in der Natur wieder ausgesetzt.

