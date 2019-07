Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw angezündet und geflüchtet

Nordhausen (ots)

Aus dem Schlaf gerissen wurde in der Nacht von Montag zu Dienstag der Fahrer eines Lkw in der Rothenburgstraße. Kurz nach Mitternacht hörte er ein Klopfen an der Fahrertür. Zwei Jugendliche, die gleich darauf verschwanden, hatten den 53-Jährigen geweckt. Warum, das war dem Mann schnell klar. Er entdeckte am Heck des Aufliegers einen brennenden Kotflügel. Mit dem Feuerlöscher war der Brand schnell gelöscht, der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Noch in der Nacht untersuchten Kriminalisten den Brandort. Gegenwärtig wird von Brandstiftung ausgegangen. Ob die beiden Jugendlichen selbst für das Feuer verantwortlich sind oder andere Personen als Täter in Betracht kommen, muss nun geklärt werden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

