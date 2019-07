Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Grundstück

Ilfeld (ots)

Unbekannte erlangten am Montag in der Niedernhausener Straße widerrechtlich Zutritt auf ein Grundstück. Dort zerkratzten sie am geparkten Audi die vorderen Kotflügel. Außerdem ließen der oder die Täter eine Überwachungskamera aus dem Vorgarten mitgehen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mindestens 650 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen entgegen.

