Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gasaustritt sorgt für Behinderungen

Bad Langensalza (ots)

Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr am Montagabend in Bad Langensalza. Anwohner hatten gegen 19 Uhr Gasgeruch wahrgenommen und die Rettungsleitstelle verständigt. Die Überprüfungen vor Ort ergaben einen Gasaustritt im Bereich einer Baustelle über den Riedsgraben. Es folgten Absperrungen des Bereiches zwischen der Erfurter Straße und Am Riedsgraben. Mitarbeiter der Stadtwerke rückten an, um das Leck zu beheben. Weit nach Mitternacht waren die Havariearbeiten beendet und die Sperrungen konnten aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell