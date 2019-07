Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Uder (ots)

Drei Menschen wurden bei einem Unfall am Montagnachmittag in der Straße der Einheit verletzt und kamen ins Krankenhaus. Eine 67-jährige Autofahrerin geriet gegen 14.10 Uhr, aus bisher noch ungeklärter Ursache, mit ihrem Kia in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Honda zusammen. Dessen 56-jähriger Fahrer erlitt leichte Verletzungen, seine 63-jährige Beifahrerin trug schwere Verletzungen davon. Die Verursacherin musste, leicht verletzt, medizinisch versorgt werden. Die Unfallstelle war kurzzeitig voll gesperrt, bevor der Verkehr wenig später einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt.

