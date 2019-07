Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer nach Sturz im Krankenhaus

Mühlhausen (ots)

Die Eingangstür eines Imbisses in der Görmarstraße stoppte die Fahrt eines Radfahrers am Montagmittag. Der Mann hatte gegen 13.30 Uhr die Kontrolle über sein Rad verloren und war gegen die Tür geprallt. Er stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Rentner mit Verletzungen am Kopf und im Gesicht ins Krankenhaus.

