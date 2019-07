Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall geflüchtet

Nordhausen (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Nordhausen nach einer Unfallflucht, die sich am Samstag in der Bochumer Straße ereignet hat. Der Fahrer eines Skoda Fabia musste an der Einmündung zur Gerhart-Hauptmann-Straße verkehrsbedingt halten, als ihm plötzlich von hinten ein anderes Fahrzeug auffuhr. Der 73-Jährige hielt einige Meter weiter am rechten Straßenrand, doch der bislang unbekannte Autofahrer, der aufgefahren war, setzte seine Fahrt in Richtung Salza fort. Der Unfall ereignete sich zwischen 13.45 Uhr und 14.30 Uhr. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Es soll sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen hellen Pkw gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell