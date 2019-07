Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebesgut zurückgelassen

Wiehe (ots)

Offensichtlich gestört wurden Einbrecher in der Nacht von Sonntag zu Montag im Gewerbegebiet Wiehe, in der Donndorfer Straße. Zunächst drangen der oder die Unbekannten gewaltsam in die Lagerhalle eines Elektroservice ein und verstauten verschiedene Werkzeuge und Elektroartikel in mitgeführte Rucksäcke. Diese ließen sie aber zurück und verschwanden. Ein Mitarbeiter hatte am Montagmorgen, gegen 7.45 Uhr, das Firmengelände betreten. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen und Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell