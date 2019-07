Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe eingeschlagen

Nordhausen (ots)

Am zurückliegenden Wochenende zerstörten Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Discounters für Haushalts-und Dekoartikel in der Halleschen Straße. Eine Mitarbeiterin hatte die Beschädigung am Montagmorgen entdeckt und die Polizei verständigt. Die Polizisten stellten vor Ort einen Stein sicher, der möglicherweise als Tatmittel in Betracht kommt.

