Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellereinbrüche in Mehrfamilienhaus

Nordhausen (ots)

Unbekannte drangen von Samstag zu Sonntag gewaltsam in sieben Keller eines Mehrfamilienhauses in der Northeimer Straße ein. Noch kann über den entstandenen Schaden nichts Genaues gesagt werden. Neben verschiedenen Videokassetten ließen der oder die Diebe einen Kindersitz von Maxi Cosi mitgehen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell