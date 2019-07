Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer nach Kollision mit Pkw im Krankenhaus

Uder (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw musste ein Radfahrer am Sonntagnachmittag ins Krankenhaus nach Heiligenstadt gebracht werden. Der 59-jährige Radfahrer befuhr den Radweg in Uder, aus Richtung Arenshausen kommend, in Richtung Heiligenstadt. Dabei stieß er gegen einen Citroen, dessen Fahrerin von einem Grundstück auf die Straße fahren wollte. Die Frau blieb unverletzt.

