Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer verunglückt

Steinthaleben (ots)

Erneut kam ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag nach einem Sturz auf der B85 bei Steinthaleben ins Krankenhaus. Der Mann aus Sachsen Anhalt war mit seiner KTM von Kelbra kommend in Richtung Rathsfeld unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Er wurde schwer verletzt. Erst am Sonntagmittag waren zwei Motorradfahrer auf ihren Maschinen auf derselben Strecke frontal zusammengestoßen. Sie blieben unverletzt.

