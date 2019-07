Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein Streich endete mit einer Anzeige

Artern (ots)

Das hätte ins Auge gehen können, was sich drei Jugendliche am Sonntagabend in der Bergstraße geleistet haben. Sie spannten einen Draht in ca. 1 Meter Höhe über die Straße. Eine Autofahrerin blieb mit ihrer Antenne am Draht hängen, dieser wickelte sich daraufhin um die Antenne. Die hinzugerufenen Polizisten hatten die Jugendlichen im Alter von 13 und 14 Jahren schnell ausfindig gemacht. Gegen sie wurde Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell