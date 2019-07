Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Quietschende Reifen und rasante Fahrweise sorgen für Ärger

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht betroffene Autofahrer oder Passanten, die am Sonntagabend im Bereich Rautenstraße durch die Fahrweise eines roten Alpha Romeo gefährdet waren. Mehrere Nordhäuser hatten sich telefonisch bei der Polizei gemeldet und sich über das rote Auto beschwert. Demnach war das Fahrzeug zwischen 19 und 19.30 Uhr in den Kreisverkehren der Rautenstraße und Kornmarkt durch seine rasante Fahrweise, teilweise mit quietschenden Reifen, aufgefallen. Gegen 20.30 Uhr fiel die rasante Fahrweise in der Freiherr-vom-Stein-Straße auf. Im Auto saßen zwei junge Männer. Menschen, die aufgrund der Fahrweise der Männer beeinträchtigt waren, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell