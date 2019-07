Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken mit Quad unterwegs und Unfall gebaut

Großenehrich (ots)

Im Krankenhaus in Sondershausen musste am Sonntagabend ein junger Mann behandelt werden. Er war zuvor in Großenehrich, ohne erforderliche Fahrerlaubnis, mit dem nicht zugelassenen Quad seines Vaters unterwegs. Er kam nicht weit. Nach knapp einem Kilometer stieß der alkoholisierte Jugendliche, ein Test ergab über 1,9 Promille, gegen ein Brückengeländer aus Holz. Dabei verletzte sich 18-Jährige leicht.

