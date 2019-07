Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Am 20.07.2019 gegen 06:20 Uhr, ereignete sich in Dingelstädt ein Verkehrsunfall. Bei diesem Unfall wurde ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Fahrradfahrer befuhr die "Wachstedter Straße" in Richtung Ortsmitte und beabsichtigte in die Straße "Hinter den Höfen" in Richtung Stadion abzubiegen. Beim Abbiegevorgang wird ihn durch bisher unbekannten Pkw (dunkelblau) die Vorfahrt genommen, hierbei kam er zu Fall. Eine Berührung der Fahrzeuge untereinander fand nicht statt. Wer zum Unfall Angaben machen kann meldet sich bitte bei der Polizei in Heiligenstadt. Tel.: 03606/6510

